Сьогодні, 22 березня, очільники прикордонних і митних відомств України та Молдови підписали протокол про організацію спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 – Басараб’яска".

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зазначив, що сьогоднішній день – важливий етап у зміцненні відносин між Молдовою та Україною. За йог словами, реалізація концепції спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення не лише активізує торгово-економічну діяльність між Україною і Республікою Молдова, але й зміцнить наше співробітництво у сфері управління кордонами.

“Механізм спільного контролю підвищить ефективність та дієвість нашої системи управління кордонами. Загальними зусиллями наших прикордонних і митних служб ми зможемо ефективніше та раціональніше здійснювати контроль за переміщенням транспортних засобів та вантажів на спільній ділянці кордону”, – пояснив Сергій Дейнеко.

Своєю чергою, виконувач обов’язки голови Державної митної служби України Сергій Звягінцев підкреслив, що робота зосереджена, в першу чергу, на тому, щоб зробити зручними послуги для громадян та для бізнесу.

“Ми бачимо у цьому великі можливості для розширення як нашого експортного потенціалу і транзитних можливостей Молдови, так і надалі, після нашої перемоги, це сприятиме розширенню експорту молдовських підприємств на зовнішні ринки з використанням логістики портів Великої Одеси. Це також в майбутньому слугуватиме поштовхом для росту інвестицій з точки зору бізнесу, розвитку транзитного потенціалу та логістичних маршрутів”, – пояснив Сергій Звягінцев.

Прикордонники та митники України та Молдови попередньо домовились вже найближчими днями розпочати спільний контроль в спільному пункті пропуску для залізничного сполучення “Серпневе-1 – Басараб’яска” на території Республіки Молдова.

У відомстві зауважили, що рішення про здійснення контролю саме на території Молдови приймалося обома сторонами, з огляду на наявність необхідної інфраструктури для розміщення контрольних органів України та Молдови, що сприятиме скороченню часу проведення контрольних процедур під час перетинання державного кордону вантажами й транспортними засобами.

Під час зустрічі сторони також акцентували на тому, що розвиток спільного контролю веде до позитивних змін, підвищує ефективність та результативність пропускних операцій, покращує рівень безпеки на кордоні та сприяє європейському розвитку України та Молдови. Поєднання зусиль прикордонних та митних відомств України та Молдови дозволить створити ще безпечнішу та ефективнішу систему оформлення залізничного транспорту, відповідно до кращих європейських практик.