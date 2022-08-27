Українські перевізники вже з 1 вересня зможуть їздити до Молдови за новими спрощеними правилами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні зазначається, що команда Міністерства інфраструктури домовилась про спрощенні правила для перевізників з колегами з Кишинева напередодні Дня Незалежності Молдови, яке святкується сьогодні, 27 серпня.

“Після підписання “транспортного безвізу” з країнами Європейського Союзу Молдова залишалась єдиною державою на українських кордонах, з якою не було повністю скасовано дозвільний режим для українських перевізників. З огляду на великий обсяг вантажів, який зараз рухається у бік Молдови, підписання двостороннього протоколу унеможливить ризик зупинки руху нашого експорту”, – розповіли у Міністерстві інфраструктури України.

Окрім того, у відомстві додали, що дозвільний режим буде збережений для нерегулярних пасажирських перевезень – у наступному році сторони обміняються 2200 дозволами. А також для перевезень “до” або “з” третіх країн – Україна отримає 10000 дозволів на 2023 рік.

“Двостороннє скасування дозволів на міжнародні вантажні перевезення, відкриття кілька днів тому залізничної ділянки “Березине – Басарабяска”, яка не працювала більше як 20 років — це чудові приклади співробітництва у транспортній сфері, посилення взаємодії між Україною та Молдовою”, – заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також він зазначив, що тепер головне завдання — максимально використати нові можливості для посилення економік наших країн перед загрозами, які несе російська військова агресія та російська політика загалом.