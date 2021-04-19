Про це Марченко сказав в інтерв’ю виданню LB.ua.

“Ми зараз звужуємо коло невирішених питань. Великою мірою йдеться про конкретні формулювання за взятими Україною зобов’язаннями. І це коло максимально звузилося. У січні, коли була місія, було багато питань, зараз їх менше. Залишилася низка питань з антикорупції, які слід вирішити”, – сказав Марченко.

За його словами, регульована ціна на газ не є головним питанням у переговорах з МВФ.

“Я б не сказав, що це було головне питання. Це було одне з питань. Наразі ключові питання: вища рада правосуддя, антикорупційні реформи – це ключові питання, які становлять основну складність”, – зазначив міністр.

Раніше Марченко заявив, що Україна вже почуває себе некомфортно без грошей МВФ.