10 червня, відбулася зустріч міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з Федеральним міністром продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром. На зустрічі вони обговорили можливість спільно, на рівні країн G-20 розробити покроковий план дій на 3-5 років щодо логістики та забезпечення продовольчої безпеки світу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Метою зустрічі було розв’язання проблем з експортом української продукції та продовольчої безпеки.

Адже наразі виникають складнощі з транспортуванням та відвантаженням зерна у портах. Внаслідок цього стають значно більшими логістичні витрати і відповідно зростає ціна на зерно.

Тому питання розблокування українських портів потребує негайного вирішення. Дефіцит продовольства вже спостерігається у країнах Близького Сходу та Африки.

“Зважаючи на те, що скоро буде новий врожай, у нас виникає питання зберігання агропродукції, тому ми шукаємо альтернативні методи, наприклад метод одноразового зберігання. США, Канада, Австралія нам вже обіцяли допомогти, якщо у Німеччини є можливість підтримати нас у цьому питанні будемо вдячні”- зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Також він додав, що насамперед Україні необхідно знайти можливості транспортування української агропродукції залізницею в сторону Румунських портів та Балтійського моря, зокрема Німеччини.

Натомість Джем Оздемір у межах своїх компетенцій запевнив, що всі питання та домовленості між Україною та Німеччиною будуть вирішуватися дуже швидко.

Під час робочого візиту Джема Оздеміра в Україну, міністри відвідали ВО “Укрдержліспроект” в Ірпені та агропідприємства в Баришівському та Переяслав-Хмельницькому районах.