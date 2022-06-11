Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Метою зустрічі було розв’язання проблем з експортом української продукції та продовольчої безпеки.
Адже наразі виникають складнощі з транспортуванням та відвантаженням зерна у портах. Внаслідок цього стають значно більшими логістичні витрати і відповідно зростає ціна на зерно.
Тому питання розблокування українських портів потребує негайного вирішення. Дефіцит продовольства вже спостерігається у країнах Близького Сходу та Африки.
“Зважаючи на те, що скоро буде новий врожай, у нас виникає питання зберігання агропродукції, тому ми шукаємо альтернативні методи, наприклад метод одноразового зберігання. США, Канада, Австралія нам вже обіцяли допомогти, якщо у Німеччини є можливість підтримати нас у цьому питанні будемо вдячні”- зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Також він додав, що насамперед Україні необхідно знайти можливості транспортування української агропродукції залізницею в сторону Румунських портів та Балтійського моря, зокрема Німеччини.
Натомість Джем Оздемір у межах своїх компетенцій запевнив, що всі питання та домовленості між Україною та Німеччиною будуть вирішуватися дуже швидко.
Під час робочого візиту Джема Оздеміра в Україну, міністри відвідали ВО “Укрдержліспроект” в Ірпені та агропідприємства в Баришівському та Переяслав-Хмельницькому районах.
- Нагадаємо, що якщо не відновити в Україні роботу закритих портів для відвантаження зерна, то це може призвести до глобальної продовольчої кризи та голоду. Таку думку висловив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі.
- Раніше повідомлялося, що окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні. Систематичні випадки таких дій зафіксовано в Броварському районі (Київська область), Мелітопольському районі (Запорізька область), Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах (Чернігівська область), у низці районів Херсонської та Харківської областей. Ворог цілеспрямовано хоче підірвати продовольчу безпеку не лише в Україні, але й у світі.
- Глава Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі закликав президента РФ Володимира Путіна “мати серце” та відкрити порти в Україні, щоб “діти у всьому світі не голодували”.
- Саме з чорноморських портів України розпочинаються глобальні зусилля щодо запобігання продовольчій кризі. Тому, щоб відновити відвантаження зерна, Києву потрібні гарантії того, що порти не зазнають атак РФ.