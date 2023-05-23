Джерело: Міністерство енергетики України.

Проєкт “Відновлювані джерела енергії для стійкої України – R2U” для українських громад – це перший етап реалізації домовленостей, підписаних у Києві очільником Міненерго Германом Галущенком та віцеканцлером ФРН Робертом Габеком для поглиблення Німецько-Українського енергетичного партнерства з акцентом на “зелене” відновлення та відбудову енергетики України.

У межах проєкту буде відібрано до 20 громад, у яких проведуть енергоаудит будівель критичної інфраструктури для подальшого оснащення відновлюваними джерелами енергії. Проєкт розрахований на 18 місяців, його вартість – близько 2 млн євро.

“Цим проєктом ми розширюємо нашу співпрацю з німецькими партнерами, орієнтовану на посилення стійкості української енергетичної системи за рахунок децентралізації генерації та розподілу електричної енергії. Маємо докласти зусилля, аби відновити наші громади за допомогою відновлюваної зеленої енергетики, особливо звертаючи увагу на сільські регіони, вугільні та ті, що зазнали найбільших руйнувань від війни”, – зазначив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков.

А також наголосив, що майбутнє – за децентралізованою системою, де споживачі зможуть самостійно виробляти, використовувати, ділитися, зберігати та контролювати чисту енергію без посередників.