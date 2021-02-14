Сьогодні, 14 лютого, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів, Україна та ОАЕ підписали Меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє прессслужба президента України.

Під час зустрічі президента Володимира Зеленського зі спадкоємним принцем емірату Абу-Дабі, шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном було підписано низку угод – зокрема, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Відтепер власник посвідчення водія, виданого в одній з країн, матиме право керувати транспортним засобом на території іншої країни протягом визначеного її національним законодавством періоду.

“Укладення цього Меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток туристичної галузі, економічну та бізнесову активність, а також сприятиме розвитку міжлюдських контактів і збільшенню двостороннього пасажиропотоку”, — йдеться у повідомленні.