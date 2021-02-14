Про це повідомляє прессслужба президента України.
Під час зустрічі президента Володимира Зеленського зі спадкоємним принцем емірату Абу-Дабі, шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном було підписано низку угод – зокрема, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.
Відтепер власник посвідчення водія, виданого в одній з країн, матиме право керувати транспортним засобом на території іншої країни протягом визначеного її національним законодавством періоду.
“Укладення цього Меморандуму матиме позитивний вплив на розвиток туристичної галузі, економічну та бізнесову активність, а також сприятиме розвитку міжлюдських контактів і збільшенню двостороннього пасажиропотоку”, — йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та перша леді прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де перебуватимуть з офіційним візитом 14-15 лютого.
- Сьогодні стало відомо, що у п’ятницю, 12 лютого, літак, яким користується депутат партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) Тарас Козак, здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі в ОАЕ, куди через добу з офіційним візитом прибув президент Володимир Зеленський і його дружина.