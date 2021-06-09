Україна та ОАЕ взаємно визнали національні посвідчення водія

У середу, 9 червня, Кабінет Міністрів затвердив меморандум між Міністерствами внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Зазначається, що меморандум передбачає можливість обміну посвідчень без необхідності проходження відповідного практичного та теоретичного іспитів.

Нагадаємо, що головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ попередив про можливі перебої з видачею водійських посвідчень через брак бланків.

За інформацією держпідприємства “Поліграфічний комбінат “Україна””, відновлення виготовлення бланків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується через два дні.

Щодо поновлення надання послуг повідомлять пізніше.