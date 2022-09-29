Організація з безпеки й співробітництва в Європі поновлює проєктну діяльність в Україні, яку було зупинено 1 липня через блокування Росією відповідного рішення ОБСЄ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні, 29 вересня, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Шмід здійснили церемонію обміну листами щодо продовження проєктної діяльності ОБСЄ в Україні.

“Ми вітаємо сьогоднішнє підписання листів, у яких підтверджується важливість проєктної діяльності ОБСЄ в Україні. Через повномасштабну війну наша держава має дуже конкретні потреби в проєктах для подолання руйнівних наслідків російської агресії, і вся міжнародна підтримка, включаючи в межах ОБСЄ, є дуже потрібною”, – зазначила Еміне Джапарова.

У МЗС України наголосили, що досягнута домовленість стала спільною відповіддю на спроби Росії заблокувати програмну діяльність ОБСЄ в Україні.

Крім того, у відомстві зауважили, що підписання листів між Україною та ОБСЄ є важливим прецедентом, який продемонстрував, що держава-агресорка не зможе продовжувати використовувати наявний в ОБСЄ принцип консенсусу прийняття рішень у своїх злочинних цілях.

“Це також важливий крок на шляху імплементації політики з обмеження впливу та ізоляції Росії у міжнародних організаціях”, – підкреслила перша заступниця міністра закордонних справ України.

Зокрема Еміне Джапарова високо оцінила провідну роль польського головування та генеральної секретарки ОБСЄ для забезпечення цього результату.

Нагадаємо, що 1 липня стало відомо про те, що після 23 років роботи в Україні свою діяльність припиняє офіс координатора проєктів ОБСЄ через незгоду на продовження мандата з боку Росії.