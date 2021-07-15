Україна та Перу підписали угоду про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

Підписання відбулося у четвер, 15 липня, в Міністерстві закордонних справ України. Відомо, що угоду підписали очільник українського МЗС Дмитро Кулеба й посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараон.

Угода запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України та Перу строком до 90 днів протягом 180 днів.

“Розширення безвізу із Перу збільшить кількість міжлюдських контактів, сприятиме новим культурним, фаховим, бізнес-контактам між нашими країнами”, – прокоментував Кулеба.

Угода набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур. При цьому, для громадян України залишиться можливість здійснення безвізових туристичних поїздок до Перу строком до 183 днів, яку держава запровадила одностороннім рішенням у 2003 році.