Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України й міністерство землі, інфраструктури та транспорту Республіки Корея підписали меморандум про посилення співпраці у сфері відновлення України.

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Меморандум розрахований на 5 років і спрямований на посилення співпраці з представниками державного і приватного сектору Республіки Корея щодо комплексного територіального планування, містобудування, розвитку транспортної (залізниці, автомобільні дороги та аеропорти) та соціальної інфраструктури, децентралізованої енергетики, співпраці підприємств, дотичних до відбудови, створення нових робочих місць тощо.

За словами очільника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, меморандум започатковує системну двосторонню співпрацю у сфері відновлення.

“Україна зацікавлена як в обміні досвідом й експертизою, так і в безпосередній участі уряду та приватних компаній Республіки Корея в проєктах відновлення вже у 2023 році. Зі свого боку ми пропонуємо прозорі процедури, світові стандарти управління та цифрові інструменти, а також всебічне сприяння держави”, – зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Під час зустрічі високопосадовцям та представникам бізнесу Республіки Корея заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна презентувала ключові пріоритети відновлення на 2023 рік. Окремо обговорювались проєкти концесії порту “Чорноморськ”, розвиток Дунайського кластеру та підтримка “Зернової ініціативи”.

Представників Республіки Корея зацікавила цифрова екосистема управління відбудовою DREAM, яку впроваджує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Зокрема, учасники зустрічі поцікавились процедурами завантаження даних та створення проєктів, методологією пріоритезації, інструментами забезпечення прозорості та антикорупційними запобіжниками.

Крім того, сторони під час зустрічі обговорили можливості співпраці як на міжурядовому рівні, так і на рівні громад, а також спільне навчання спеціалістів для потреб відбудови.