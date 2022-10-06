Сьогодні, 6 жовтня, Україна та Північна Македонія підписаний оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підписання відбулося в присутності прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем’єр-міністра Північної Македонії Дімітара Ковачевського під час зустрічі глав урядів у Чеській Республіці.

“Під час зустрічі був підписаний оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю, що інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через спільну систему правил походження ПанЄвроМед”, – розповів Денис Шмигаль.

За його словами, угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств. Це є головною перевагою для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.

Крім того, ця угода лібералізує аграрні тарифи. Як зазначив Денис Шмигаль, Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження та готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів.

Варто зазначити, що у травні Рада ЄС ухвалила постанову, яка дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торгові поступки щодо українських товарів. Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України.