Україна та Польща досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Ракетні удари Росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для розв’язання цієї проблеми”, — прокоментував міністр інфраструктури Александр Кубраков.

За його словами, нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.

Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми. Заповнити її потрібно не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.