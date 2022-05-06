Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
“Ракетні удари Росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для розв’язання цієї проблеми”, — прокоментував міністр інфраструктури Александр Кубраков.
За його словами, нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.
Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми. Заповнити її потрібно не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.
- Нагадаємо, що на українських АЗС вже тиждень спостерігається дефіцит бензину. Автозаправні станції, де ще можна придбати пальне, продають його в обмеженій кількості або ж тільки за спеціальними талонами.
- Також експерт Сергій Куюн повідомив, що у травні в Україні спостерігатиметься гострий дефіцит бензину. Ймовірно, у червні ситуація поліпшиться, адже наразі налагоджується процес постачання палива з Європи.
- Раніше повідомлялось, що в окремих регіонах України утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС. Причина — РФ завдає ударів по паливній інфраструктурі України.