Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Ракетні удари Росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для розв’язання цієї проблеми”, — прокоментував міністр інфраструктури Александр Кубраков.

За його словами, нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.

Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми. Заповнити її потрібно не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.