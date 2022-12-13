Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв обговорив безпекову ситуацію на кордоні України та Білорусі з командувачем Оперативного командування видів Збройних сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровські.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Під час телефонної розмови сторони обговорили безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з “раптовою перевіркою” бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь.

Генерал-лейтенант Томаш Піотровські висловив стурбованість стосовно заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ у визначені райони, проведення інженерного обладнання, організацію охорони й оборони тощо.

Своєю чергою, генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував польського колегу про можливі сценарії розвитку подій у найближчій перспективі, а також розповів про покладені завдання на українських військовослужбовців, які щоденно захищають кордони. Зокрема, він звернув увагу на необхідність обміну оперативною інформацією та координації спільних дій.

Зі свого боку, генерал-лейтенант Томаш Піотровські запевнив у повній політичній підтримці та наданні всебічної допомоги Україні від польської сторони.

Під кінець телефонної розмови генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив на тому, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною й контрольованою, а українські військові продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози.

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перевірити бойову готовність війська, що включатиме тренування з будівництва мостових переправ.

У пресслужбі Міністерства оборони Білорусі повідомили, що в РБ “розпочато раптову перевірку бойової готовності”. Згідно з повідомленням, вона матиме “комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у визначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону”.

Крім того, зазначається, що військові РБ мають звести “мостові переправи через річки Неман та Березина”.