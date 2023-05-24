Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко та міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський уклали меморандум про співпрацю щодо інвентаризації архітектурних та археологічних втрат внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Про створення та спільну реалізацію проєкту Україна та Польща домовилися восени минулого року. Ініціатива отримала назву “Проєкт порятунку української спадщини”.

Метою цієї ініціативи є підтримка зусиль з порятунку та збереження культурної спадщини України, що перебуває під загрозою знищення або пошкодження, з особливим наголосом на об’єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та об’єктах, внесених до попереднього списку Конвенції про охорону Всесвітньої культурної і природної Спадщини ЮНЕСКО. А також документування та аналіз її поточного стану збереження та ступеня її пошкодження у визначених адміністративних одиницях, що особливо постраждали від ведення бойових дій, зокрема й аналіз ефективності методів та процедур, що застосовуються на сьогодні для документування культурних втрат на територіях, що постраждали від бойових дій.

Проєкт буде реалізовано, зокрема, через:

підготовку за допомогою сучасних неінвазивних методів документації про знищення та пошкодження об’єктів культурної спадщини внаслідок військових дій Росії;

використання супутникових технологій у виявленні та макро- і мікропросторовий аналіз стану збереження об’єктів культурної спадщини на територіях, звільнених від окупації та на постконфліктних територіях;

сприяння збору доказів щодо злочинів проти культурної спадщини для розслідування міжнародним кримінальним обвинуваченням;

мериторичну підтримку процесу побудови нової системи комплексної охорони та управління у сфері культурної спадщини України;

підготовку групи українських фахівців для документування збитків, завданих війною культурній спадщині, на основі міжнародного та польського досвіду захисту культурної спадщини постконфліктних територій;

розробку теоретичних засад і процедур оновленої міждисциплінарної методології польової інвентаризації воєнної шкоди у сфері культурної спадщини, адаптованої до умов європейського театру воєнних дій.

У межах реалізації цього проєкту Україна та Польща зобов’язалися вжити низку заходів, як спільних, так і кожна окремо, для втілення ініціативи в життя. Проєкт планується реалізувати в період до 31 грудня 2023 р., з можливістю продовження за згодою сторін.