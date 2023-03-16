Сьогодні, 16 березня, оператор ГТС України та польський оператор "Gaz-System S.A." у Варшаві підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення міждержавного трубопровідного сполучення між Польщею та Україною.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Заступниця міністра енергетики України Юлія Підкоморна зазначила, що реалізація цього документа сприятиме прискоренню робіт зі створення інтегрованого газового хабу в Східній Європі.

“Продовжуючи співпрацю та розвиваючи можливості Балтійського газогону, інтерконекторів з Литвою та Словаччиною, ми можемо створити потужний газовий коридор”, – зазначила Юлія Підкоморна.

Вона додала, що підписаний меморандум також передбачає створення дослідницької платформи для транспортування відновлюваних газів (біометану та водню) та реалізацію відповідних пілотних проєктів.

“Завдяки спільній роботі та спільними зусиллями ми можемо забезпечити незалежність від енергоносіїв країни-агресора”, – наголосила заступниця очільника Міненерго.

Нагадаємо, що влітку минулого року у канцелярії прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького повідомили, що Україна та Польща прагнуть спільно розробити проєкт із будівництва транскордонного трубопроводу для транспортування української рослинної олії до порту міста Гданськ.

У повідомленні зазначалося, що обидві країни планують сформувати робочу групу, яка надасть варіанти локалізації проєкту. Уряд Польщі погодився укласти меморандум про взаєморозуміння щодо підготовки цього проєкту.

“Рада міністрів Польщі схвалила подання міністерства сільського господарства й сільського розвитку для укладання меморандуму про взаєморозуміння щодо розбудови проєкту транскордонного трубопроводу для транспортування рослинної олії з України до порту міста Гданськ”, – йшлося у повідомленні.

Також зазначалося, що реалізація меморандуму сприятиме частковому розблокуванню українського експорту та підвищенню продовольчої безпеки в країнах, що розвиваються, і яким загрожує голод. А, отже, це має зменшити міграційний тиск на Європу.

Окрім того, після укладання меморандуму Україна та Польща створять робочі групи, які представлять можливі варіанти місця розташування проєкту для узгодження. Зокрема, це стосується запропонованих маршрутів трубопроводів.

“Робоча група також надасть інформацію щодо можливих орієнтовних технічних параметрів, вартості та умов реалізації проєкту, зокрема запропонованого маршруту прокладання трубопроводу”, – зазначили у канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

А також додали, що меморандум буде ухвалено на три роки з автоматичним продовженням на наступні трирічні періоди. У пресрелізі канцелярії прем’єр-міністра Польщі зауважили, що початок повномасштабної війни Росії проти України та блокування її морських портів змусили шукати нові маршрути для транспортування української агропродовольчої продукції.