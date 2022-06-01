Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За підсумками міжурядових консультацій у Києві сторони підписали Меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн.
Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки.
“Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї”, – заявив прем’єр-міністр України.
Також був підписаний Меморандум про наміри співробітництва у сфері енергетики. Обидві країни погодилися щодо необхідності збільшення транскордонної торгівлі електроенергією та відновлення лінії електропередач “Хмельницька АЕС – Жешув”.
- Нагадаємо, що Польща надасть Україні сучасні самохідні гаубиці. Загалом західний сусід передасть 18 одиниць техніки.
- Польща розірвала угоду на постачання російського газу, яка мала завершитися наприкінці 2022 року. Контракт діяв з 1993 року.
- Україна отримала від Польщі 20 вагонів з електрообладнанням. Польські компанії спрямували допомогу на відновлення енергетичної інфраструктури.