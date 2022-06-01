Україна та Польща посилюють двостороннє партнерство. Сьогодні на міжурядових консультаціях за участі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького було укладено низку двосторонніх документів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За підсумками міжурядових консультацій у Києві сторони підписали Меморандум про створення спільної польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн.

Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення зброї та військової техніки.

“Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї”, – заявив прем’єр-міністр України.

Також був підписаний Меморандум про наміри співробітництва у сфері енергетики. Обидві країни погодилися щодо необхідності збільшення транскордонної торгівлі електроенергією та відновлення лінії електропередач “Хмельницька АЕС – Жешув”.