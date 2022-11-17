Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.
Перший раунд переговорів сторін, який розпочався 16 листопада, триватиме два дні й має завершитися напрацюванням базової редакції документа. Делегації України та Республіки Польща обговорюють проєкт міжурядової угоди про спільний контроль осіб, транспортних засобів і товарів у спільних пунктах пропуску.
У відомстві пояснили, що проєкт угоди має визначити процедури та правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів, а також можливість для контрольних служб України та Республіки Польща делегувати одна одній виконання своїх службових повноважень та функцій.
“Впровадження спільного митного та прикордонного контролю спростить та пришвидшить перетин кордону для міжнародних перевізників і приватних осіб. Після підписання Угоди Україна стане країною, яка не входить до складу Євросоюзу, але має подібні пункти пропуску з країною-членом ЄС”, – розповіли у Міністерстві інфраструктури.
Пропозиція запровадження спільного контролю на українсько-польському кордоні була висловлена президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Києві із президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Відтак, до складу української делегації входять представники Державної Митної та Прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України та Посольства України в Республіці Польща. Очолює делегацію заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.
Довідково. Загальний товарообіг між Україною і Польщею за 10 місяців 2022 року склав понад 10 млрд 35 млн доларів. В той час як за весь минулий рік – майже 10 млрд 207 млн доларів. Зростання обсягів товарообігу з країнами ЄС спостерігається від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Сприяла пожвавленню торгових зв’язків з ЄС лібералізація умов міжнародних перевезень.
- На місці падіння ракети у польському селі Пшеводув продовжують працювати слідчі, які вивчають уламки ракети, глибину воронки, розраховують напрям, з якого прилетіла ракета та навіть кількість використаного палива. За попередніми оцінками фахівців, ракета, яка потрапила на територію Польщі – це ракета української ППО.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що ракета, яка впала в польському селі Пшеводув – не українська.
- Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету під час і поблизу місця ракетного удару по Польщі.