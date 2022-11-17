У Варшаві розпочався перший раунд переговорів щодо впровадження спільного митного та прикордонного контролю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Перший раунд переговорів сторін, який розпочався 16 листопада, триватиме два дні й має завершитися напрацюванням базової редакції документа. Делегації України та Республіки Польща обговорюють проєкт міжурядової угоди про спільний контроль осіб, транспортних засобів і товарів у спільних пунктах пропуску.

У відомстві пояснили, що проєкт угоди має визначити процедури та правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів, а також можливість для контрольних служб України та Республіки Польща делегувати одна одній виконання своїх службових повноважень та функцій.

“Впровадження спільного митного та прикордонного контролю спростить та пришвидшить перетин кордону для міжнародних перевізників і приватних осіб. Після підписання Угоди Україна стане країною, яка не входить до складу Євросоюзу, але має подібні пункти пропуску з країною-членом ЄС”, – розповіли у Міністерстві інфраструктури.

Пропозиція запровадження спільного контролю на українсько-польському кордоні була висловлена президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі в Києві із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Відтак, до складу української делегації входять представники Державної Митної та Прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України та Посольства України в Республіці Польща. Очолює делегацію заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Довідково. Загальний товарообіг між Україною і Польщею за 10 місяців 2022 року склав понад 10 млрд 35 млн доларів. В той час як за весь минулий рік – майже 10 млрд 207 млн доларів. Зростання обсягів товарообігу з країнами ЄС спостерігається від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Сприяла пожвавленню торгових зв’язків з ЄС лібералізація умов міжнародних перевезень.