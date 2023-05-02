Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Зазначається, що відновлений інтерконектор з Польщею функціонує з 27 квітня 2023 року і успішно відпрацював 3 дні в тестовому режимі. Ця міждержавна лінія електропередачі означає додаткову надійність роботи української енергосистеми як частини європейської енергомережі.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, додатковий потужний інтерконектор збільшує експортно-імпортні можливості України. За рахунок продажу електроенергії Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізує імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів.

“Рух України до Євросоюзу – це не лише амбіції, але й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки”, – зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

За даними “Укренерго”, загальна протяжність лінії сягає майже 400 км, причому понад 70% з них проходить територією України. Лінія підключена до магістральної енергомережі через відкритий розподільний пристрій на одному з українських енергооб’єктів.

Основний обсяг робіт був виконаний у цьому вузлі, щоб вироблена українською енергосистемою електроенергія могла бути перетворена на європейську напругу 400 кВ та передана до Європи. 125 фахівців (45 співробітників “Укренерго” та 80 підрядників) працювали на будівництві об’єкта з боку України протягом п’яти місяців під час війни.

Загальна вартість проєкту склала 350 мільйонів гривень. Крім того, низка необхідного обладнання була надана безоплатно польськими партнерами.

“Це був складний, але взаємовигідний проєкт, який ми реалізували у співпраці з нашими європейськими колегами. Він важливий як для України, так і для енергетичної безпеки Європи. Ця лінія посилить зв’язки між українською та європейською енергосистемами. Якщо потреби будуть іншими, ми зможемо імпортувати електроенергію з Європи. Ця лінія становить додатковий елемент європейської енергетичної безпеки та сприяє розвитку стабільної енергомережі в Україні”, – зауважив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.