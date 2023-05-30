Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та міністерка праці, солідарності та соціального захисту Португалії Ана Мендес Годіньо уклали меморандум про взаєморозуміння між урядами Португалії та України щодо співпраці у сфері соціальної політики.

Джерело: Міністерство соціальної політики Україн.

Меморандум передбачає обмін знаннями та досвідом у сферах соціального захисту вразливих груп населення, надання їм соціальної допомоги, у напрямі раннього втручання в дитинство, а також у цілому за реформою системи соціальних дій.

Під час зустрічі сторони також обговорили напрями, за якими Україна та Португалія тісніше взаємодіятимуть у соціальній сфері, зокрема це стосується соціальної підтримки дітей та людей з інвалідністю.

Ана Мендес Годіньо розповіла, що Португалія працює за “Національним планом гарантій дитини”, який має три аспекти. Перший – соціальний трансфер, що надається автоматично дітям, які опинилися в ризику бідності. Другий – робота спеціальних місцевих команд, які контролюють, аби діти були забезпечені всім необхідним. Ці діти та їхні батьки мають пріоритет у доступі до послуг, наприклад підтримку навчання, працевлаштування тощо. Третій аспект – спеціальна програма для дітей, у яких немає батьків, або які перебувають у скрутному становищі.

Своєю чергою очільниця соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила, що зараз Україна працює практично за всіма цими напрямами, тож досвід Португалії буде корисним.

Ана Мендес Годіньо додала, що її країна готова допомагати за всіма окресленими напрямами. Сторони домовилися найближчим часом узгодити подальшу взаємодію для реалізації спільних ініціатив.