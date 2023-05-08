Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини та представники державної думи РФ розпочали спільну діяльність відносно моніторингових візитів місць утримання цивільних осіб з обох сторін та передачі їм наборів речей первинної необхідності.

Про це поінформував уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, вже 23 квітня 2023 року росіяни відвідали 17 наших громадян у місцях несвободи на тимчасово окупованій Луганщині.

Своєю чергою, представники Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини здійснили візит 3 травня разом із ГО “Надія” та передали попередньо погоджений склад речей первинної необхідності 17-ом обвинуваченим, що утримуються на території України.

За словами омбудсмена, на підтвердження дійсності візитів сторони обмінялися списками осіб та відео, які засвідчують факт спілкування. Про візит повідомили родичів утримуваних українських в’язнів.

“Сподіваємося, що розпочата практика призведе до розблокування процедури звільнення цивільних заручників та засуджених осіб, з тим, щоб якнайшвидше їх вдалося повернути додому!”, – зазначив Лубінець.

Раніше він повідомив, що РФ утримує у заручниках щонайменше понад 20 тисяч цивільних громадян. І тут мовиться лише про тих, чиї родичі офіційно звернулись до українського омбудсмена по допомогу. Але справжня цифра може бути набагато більшою.

Окрім цього, уповноважений з прав людини розповів, що у РФ відмовилися повертати до України 14-річну дівчинку, яку раніше вивезли росіяни, поки не відбудеться так званий “судовий розгляд” щодо неї.