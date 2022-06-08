Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.
Зазначається, що процес обміну проводили Міністерство реінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ, а також інші силові структури України.
Відомо, що попередньо між Росією та Україною відбулися переговори, в яких брав участь, зокрема, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.
За підсумками перемовин між сторонами досягнено домовленості про обмін тілами загиблих за формулою “50 на 50”. При цьому зазначається, що 37 із 50 захисників, тіла яких повернули до України – оборонці Маріуполя з “Азовсталі”.
Міністерство зауважує, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває.
- Раніше повідомлялося про обмін між РФ та Україною тілами загиблих військових за формулою “160 на 160”.
- Також стало відомо, що невідомі хакери зламали радіостанцію “Коммерсантъ FM” та увімкнули у прямому етері Гімн України.