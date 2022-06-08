Обмін тілами загиблих військових між РФ та Україною відбувся за формулою "50 на 50".

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій.

Зазначається, що процес обміну проводили Міністерство реінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ, а також інші силові структури України.

Відомо, що попередньо між Росією та Україною відбулися переговори, в яких брав участь, зокрема, уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

За підсумками перемовин між сторонами досягнено домовленості про обмін тілами загиблих за формулою “50 на 50”. При цьому зазначається, що 37 із 50 захисників, тіла яких повернули до України – оборонці Маріуполя з “Азовсталі”.

Міністерство зауважує, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває.