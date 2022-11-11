Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке домовилися активізувати роботу щодо введення в експлуатацію та відкриття пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили питання розширення експортних можливостей України. Також було узгоджено створення двосторонньої робочої групи з розвитку транспортної інфраструктури на спільному кордоні.

До роботи долучиться Консультативна місія ЄС в Україні. За словами Дениса Шмигаля, це сприятиме залученню фінансування з боку Євросоюзу на наступних етапах.

Прем’єр-міністри України та Румунії також обговорили питання щодо підтримки енергетичного сектору України у зв’язку з ракетними обстрілами та руйнацією РФ української енергосистеми. Зокрема сторони обговорили постачання електрообладнання та посилення роботи в цьому напрямку спільно з Європейською комісією.

Крім того, 10 листопада, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Румунії Ніколає Чуке відкрили новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні “Красноїльськ — Вікову де Сус”.

“Після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України. Тому розширення його пропускної здатності є одним із пріоритетних завдань для нашого Уряду. Розвиток прикордонної інфраструктури дає нам змогу наростити експорт до ЄС, збільшити обсяги допомоги та інтенсивність економічної співпраці з партнерами”, – зазначив Денис Шмигаль.

А також додав, що у майбутньому планується запуск й інших пунктів пропуску на кордоні з Румунією: “На цьому не зупиняємося. Працюємо далі задля перемоги”.