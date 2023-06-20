Очільник Міндовкілля Руслан Стрілець та міністр навколишнього середовища, водних ресурсів та лісів Румунії Мірча Фечет домовилися про постійний обмін інформацією про екологічний стан Чорного моря.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час телефонної розмови із міністром навколишнього середовища, водних ресурсів та лісів Румунії Мірчою Фечетом наголосив, що терористичний акт Росії на Каховській ГЕС відчують усі країни, які мають вихід до Чорного та Азовського морів. Але понад усе це відчують сусіди України – країни Причорноморського регіону.

Відтак Руслан Стрілець та міністр Фечет домовилися про постійний обмін інформацією про екологічний стан Чорного моря. Це допоможе Україні фіксувати його забруднення внаслідок теракту. Пан Фечет запевнив, що усі дані моніторингу стану Чорного моря будуть постійно передаватися Україні.

За інформацією міністра Фечета, наразі Румунія не фіксує забруднення вод Чорного моря поблизу своїх берегів. Проте надалі вони будуть проводити відповідні моніторингові заходи.

Насамкінець Руслан Стрілець подякував пану Фечету за солідарність з Україною і запросив до участі у формуванні та реалізації подальшого плану відновлення українських природоохоронних територій.