Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України.

Нещодавно у пункті пропуску “Порубне” відбулась прикордонно-представницька зустріч, під час якої прикордонники обох країн обговорили питання спільної охорони кордону.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України сторони домовились, що спільне патрулювання буде відновлено на початку квітня лише територією Румунії, на сухопутній ділянці кордону.

Також під час зустрічі прикордонні уповноважені України та Румунії погодили графіки несення служби, використання технічних засобів охорони кордону та порядок спільних дій у разі затримання порушників кордону та контрабанди.

У Держприкордонслужбі нагадали, що практику спільних патрулювань запроваджено у 2017 році в межах угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону та протоколу прикордонних відомств обох держав.

Зазначимо, що 15 березня делегація ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області взяла участь у конференції, організованій з нагоди урочистого відкриття в місті Сірет (Румунія) навчально-тренувального центру.

Центр збудовано в ході реалізації проєкту “Підвищення рівня безпеки населення у транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з навчання та співробітництва у сфері управління надзвичайними ситуаціями – BRIDGE” в межах спільної операційної програми “Румунія-Україна 2014-2020”.

Захід відбувся за участі міністра внутрішніх справ Румунії, а також керівництва структур МВС Румунії (Генеральний Інспекторат з надзвичайних ситуацій, Генеральний інспекторат Жандармерії, Генеральний інспекторат авіації).

Також в межах зустрічі відбулося обговорення результатів впровадження проєкту та перспективи подальшої транскордонної співпраці.

За даними ДСНС України, надалі планується розробити спільну навчальну програму та план навчань на базі цього навчально-тренувального центру із залученням представників ДСНС.