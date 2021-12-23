23 грудня Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди між Україною та Республікою Сейшельські острови про взаємне скасування візових вимог.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

Згідно з документом, передбачається, що громадяни України та Республіки Сейшельські острови зможуть відвідувати країни з будь-якою метою від 90 до 180 днів.

Точної дати набуття чинності угоди невідомо.

“МЗС крок за кроком створює нові можливості для подорожей українців та відкриває Україну світові. Навіть коли йдеться про далекі чи екзотичні країни, це частина послідовної роботи з розширення свободи пересування для українців та просування позитивного іміджу України. Свобода подорожей має цілком практичні наслідки, серед яких розвиток туризму, збільшення міжлюдських контактів, нові культурні, економічні та політичні зв’язки”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Наразі громадяни України можуть перебувати на Сейшельських островах до 90 днів без потреби в оформленні візи. Натомість громадяни Республіки для в’їзду в Україну мають оформити візу в закордонних дипломатичних установах України або еВізу.