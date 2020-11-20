У п’ятницю, 20 листопада, Україна та ще шість країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та 40 чиновників.

Про це повідомляється у заяві високого представника ЄС.

Зазначається, що на початку жовтня лідери країн ЄС ввели санкції стосовно чиновників режиму Олександра Лукашенка після того, як Кіпр погодився зняти своє вето.

У санкційному списку опинилися 40 білоруських чиновників, причетних до розгону мирних демонстрантів.

Відомо, що санкції підтримали Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, а також Україна.

У заяві повідомляється, що ці країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради Євросоюзу.