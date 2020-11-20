Про це повідомляється у заяві високого представника ЄС.
Зазначається, що на початку жовтня лідери країн ЄС ввели санкції стосовно чиновників режиму Олександра Лукашенка після того, як Кіпр погодився зняти своє вето.
У санкційному списку опинилися 40 білоруських чиновників, причетних до розгону мирних демонстрантів.
Відомо, що санкції підтримали Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, а також Україна.
У заяві повідомляється, що ці країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради Євросоюзу.
- 2 жовтня Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі зазначено 44 особи, проте імена першої четвірки невідомі.
- Європейський Союз у п’ятницю, 6 листопада, офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.