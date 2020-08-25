Шість країн-партнерів Європейського союзу підтвердили своє приєднання до рішення Ради ЄС щодо пролонгації на рік санкцій проти Росії, запроваджених через анексію Криму.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

“Рішенням Ради ЄС існуючі обмежувальні заходи продовжені до 23 червня 2021 року. Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, країни ЄАВТ Ісландія і Норвегія, що входять до Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради”, – йдеться в повідомленні.

Санкції ЄС проти РФ за анексію Криму були запроваджені у 2014 році. При кожному продовженні санкцій країни, що їх підтримують, мають підтвердити це рішення.

18 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Рада Європейського союзу продовжила на рік санкції проти Росії за анексію Криму.