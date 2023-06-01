Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та міністерка соціальних служб Швеції Камілла Вальтерссон Грьонвалль підписали меморандум про взаєморозуміння між урядами Швеції та України щодо співпраці у сфері соціальної політики та захисту прав дітей.

Джерело: Міністерство соціальної політики України.

Меморандум обумовлює співпрацю у сферах розвитку сімейних форм виховання, запобігання виникненню випадків експлуатації, жорстокого поводження, недбалого ставлення та насильства щодо дітей та інтеграції соціальних послуг, орієнтованих на найвразливіші верстви населення.

Під час зустрічі сторони обговорили напрями, за якими Швеція та Україна тісніше взаємодіятимуть та реалізовуватимуть співпрацю. Це буде відбуватися за участю неурядових організацій та приватного сектору.

Обмін успішними методиками може включати широкий спектр заходів, від розроблення та реалізації політик до підвищення кваліфікації професійних груп і створення систем нагляду та зворотного реагування.

Міністерка соціальних служб Камілла Вальтерссон зазначила, що Швеція має значний досвід у боротьбі з соціальною ізоляцією та дискримінацією, сприянні гендерній рівності, забезпеченні захисту прав дитини та прав осіб з інвалідністю. Також вона додала, що її країна готова ділитися знаннями та реалізовувати їх на практиці.