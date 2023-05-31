Представники України та Словаччини підписали меморандум про взаєморозуміння між урядом Словацької Республіки та Кабінетом міністрів України про співробітництво у підготовці спільних проєктів для програм Європейського Союзу.

Джерело: Урядовий портал.

Меморандум передбачає налагодження ефективного співробітництва, комунікації та обміну досвідом між двома країнами у підготовці та реалізації спільних проєктів в межах програм Європейського Союзу або інших програм, які сприятимуть поглибленню двосторонніх відносин та подальшій інтеграції України до ЄС.

Мовиться про низку програм ЄС на багаторічну фінансову перспективу у період 2021-2027 років.

Словаччина є першою країною, з якою Україна налагоджує подібного роду співпрацю. Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина висловила сподівання, що успішний досвід спільних проєктів зі Словаччиною дасть поштовх до залучення інших країн.

Документ також передбачає створення спільної українсько-словацької робочої групи в межах Змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, для визначення, підготовки та розробки спільних проєктів.

“Ми маємо великий досвід у проведенні євроінтеграційних реформ, досвід управління країною під час війни. Водночас ми не маємо багато досвіду у питаннях, які стосуються ефективного використання фондів ЄС та доступу до фінансування. А це є важливим елементом нашого відновлення та реконструкції, – питання про фінансову підтримку, яку необхідно мобілізувати для України”, – зазначила Ольга Стефанішина.