Джерело: Denník E.

“Наша мета в тому, щоб побудувати функціональний прототип нової гаубиці протягом одного року”, — зазначив директор Konstrukta Defence Александр Гурський.

Меморандум про співпрацю вже підписано. За словами директора Краматорського заводу важкого верстатобудування Віталія Загудаєва, компанії домовились й про інші види спільної діяльності.

“У Konstrukta Defence ми знайшли хорошого та надійного партнера, з яким розвиваємо проєкти у сфері мінометів, боєприпасів, модернізації проєкту “Богдана”, а також у розробці нової 155-міліметрової гаубиці”, — сказав Загудаєв.

Нині плани перебувають на початковому етапі й можуть не реалізуватись, зокрема, якщо у вересні на виборах в Словаччині виграє політична партія, що обіцяє припинити допомогу Україні.

Довідка. САУ EVA — це самохідна 155-мм гаубиця на шасі Tatra 6×6 або 8×8. Всередині можуть перебувати три члени екіпажу й вона оснащена автоматичною системою заряджання до 12 готових до стрільби снарядів. Ще 12 боєприпасів перевозяться на шасі.