Президент України Володимир Зеленський подякував Словаччині за підтримку під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою та повідомив, що лідери двох країн обговорили оборонну співпрацю.

Джерело: Володимир Зеленський в Twitter

“Сьогодні ми у Словаччині – працюємо заради інтересів наших народів і дійсно дякуємо за підтримку всім людям Словаччини. Зараз, звичайно, перший пріоритет – це безпека, захист наших спільних цінностей, які і роблять Європу Європою”, – зазначив президент.

Зеленський також додав, що з президенткою Зузаною Чапутовою вони детально обговорили наше оборонне та зовнішньополітичне співробітництво, яке зараз допоможе Україні.

“Україна і Словаччина сьогодні однозначно сильніші”, – резюмував Зеленський.