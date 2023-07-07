Джерело: Володимир Зеленський в Twitter
“Сьогодні ми у Словаччині – працюємо заради інтересів наших народів і дійсно дякуємо за підтримку всім людям Словаччини. Зараз, звичайно, перший пріоритет – це безпека, захист наших спільних цінностей, які і роблять Європу Європою”, – зазначив президент.
Зеленський також додав, що з президенткою Зузаною Чапутовою вони детально обговорили наше оборонне та зовнішньополітичне співробітництво, яке зараз допоможе Україні.
“Україна і Словаччина сьогодні однозначно сильніші”, – резюмував Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 7 липня, відвідав Словаччину та зустрівся з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, яка закликала союзників НАТО надати Україні чіткіше бачення щодо членства в Альянсі.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує додатковий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро.
- Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі у межах започаткування нового формату взаємодії України з Альянсом.