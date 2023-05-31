Джерело: The Wall Street Journal.

За даними WSJ, зустріч поки знаходиться на стадії планування. Водночас її вже підтримали деякі європейські лідери. Наприклад, президент Франції Емманюель Макрон хоче, щоб на саміті були присутні представники тих країн, які стали на бік РФ або зайняли нейтральну позицію.

“Нам потрібен єдиний план відповідального цивілізованого світу, який дійсно хоче жити в мирі”, — заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі WSJ.

За його словами, Україна сяде за стіл переговорів, коли Росія виведе свої війська. Ще країна не готова погодиться на компроміси щодо території.

Європейські чиновники розповіли виданню, що працюють над формулою миру спільно з Україною. Вони прагнуть зробити її більш прийнятною для інших держав світу, таких як Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та Китай.

У листопаді 2022 року українську формулу миру представив президент Володимир Зеленський. Він охоплює десять пунктів, зокрема передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених і переслідування військових злочинців. Ще вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.