Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Викриті сервіси відкривали для кіберзлочинців можливості легалізувати активи, отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням та онлайн-шахрайства.
Рекламування відповідних “послуг”, тобто анонімного обміну криптовалют, відбувалося на закритих хакерських форумах. На цих біржах обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць.
Інфраструктура мережі розміщувалась на серверах у США, країнах Європи та в Україні. Правоохоронці заблокували її.
Доменні імена вилучено. Відтепер відвідувачі дев’ятьох сайтів бачать банер, що домен конфісковано ФБР.
Досудове розслідування здійснюється за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж та незаконних дій з платіжними картками, електронними грошима (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України).
- Невідомий хакер ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України викрав 300 тисяч доларів у біткоїнах. Після російського ж вторгнення він почав перераховувати крипту на допомогу Україні.