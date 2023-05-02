Представники Нацполіції України та ФБР США ліквідували дев’ять сервісів обміну віртуальних активів, що були здобуті злочинним шляхом. Викриття відбулося в межах міжнародної операції.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Викриті сервіси відкривали для кіберзлочинців можливості легалізувати активи, отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням та онлайн-шахрайства.

Рекламування відповідних “послуг”, тобто анонімного обміну криптовалют, відбувалося на закритих хакерських форумах. На цих біржах обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць.

Інфраструктура мережі розміщувалась на серверах у США, країнах Європи та в Україні. Правоохоронці заблокували її.