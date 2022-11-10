Торгова представниця США Кетрін Тай та міністерка економіки України Юлія Свириденко започаткували переговорний процес щодо оновлення угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво, укладеної між країнами 2008 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За словами Юлії Свириденко, оновлення торгової угоди особливо важливе в контексті економічної підтримки США для України та в контексті повоєнної відбудови. Понад 20 представників усіх залучених до співпраці з Україною інституцій США обговорили існуючі програми допомоги й наступні кроки для залучення інвестицій в Україну.

Таке рішення ухвалене для підтримки зусиль України щодо створення більш прозорого та передбачуваного бізнес-середовища. Обидві сторони сподіваються на продовження роботи в цій сфері.

“Україна хоче, щоб торгова політика створювала дружнє та комфортне середовище для американських компаній, які беруть участь у проєктах відновлення. Настав час оновити угоду про торговельне та інвестиційне співробітництво (TICA) та надати всі необхідні гарантії бізнесу щодо нетарифних заходів, як от регуляторне середовище процедур закупівель”, – зазначила Юлія Свириденко.

Під час двосторонньої зустрічі із торговою представницею США міністерка економіки України підкреслила, що навіть під час повномасштабної війни українська економіка не зупинялась, а працює, попри постійні обстріли з боку РФ.

Також в межах чергового засідання Ради з торгівлі та інвестицій сторони обговорили широке коло питань – від судової реформи, приватизації й публічних закупівель до технічного регулювання, інтелектуальної власності й ветеринарних питань. Особливий акцент зробили на трудовій реформі, адже гарантування гідної праці є наріжним елементом сучасної торгової політики держав, які піклуються про своїх громадян.

“З одного боку, Рада з торгівлі та інвестицій консолідувала усі попередні досягнення у двосторонній співпраці, але водночас масштаб існуючої співпраці перекладається на нову якість, яка вимагає оновлення договірної бази. Тому ми доповнимо угоду 2008 року низкою протоколів. Ця робота дозволить зміцнити довіру американського бізнесу до інвестицій в Україну і полегшить реалізацію проєктів з відновлення та відбудови України”, – пояснила Юлія Свириденко.