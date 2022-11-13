Україна та Сполучені Штати Америки вирішили побудувати малий модульний реактор. Країни мають намір започаткувати пілотний проєкт з будівництва на території України.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, цей проєкт є інноваційним для енергетичної системи. Щодо проєкту оголосили під час 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) спеціальний посланник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи”, — написала вона.

Серед приватних компаній стали партнерами-учасниками Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T та Starfire Energy. Ще до ініціативи долучилися міжнародний консорціум Аргонської національної лабораторії, НАЕК “Енергоатом”, РНБО України та Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки.

Також Джон Керрі оголосив про започаткування нової ініціативи “Проєкт Фенікс”. Вона спрямована на прискорення переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на малому модульному реакторі.