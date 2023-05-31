Джерело: Міністр фінансів України Сергій Марченко у Facebook.

“Динамічна адженда зустрічей в рамках Зборів групи країн-членів МВФ та Світового банку, що відбувається в Чорногорії. Швидке відновлення та відбудова України – це наші ключові завдання у співпраці з партнерами. Адже важливо створити умови, за яких українські громадяни будуть готові повернутись в Україну та почувати себе в безпеці та комфорті”, – йдеться у дописі.

Марченко зауважив, що у цьому процесі провідним партнером України є Світовий банк. Українська сторона разом з віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані обговорила існуючі проєкти та процес підготовки нових системних проєктів відбудови, згідно з визначеними пріоритетами звіту RDNA2.

“У ході зустрічі наголосив, що для Міністерства фінансів безперечним пріоритетом є відповідальне, прозоре та підзвітне використання коштів донорів, адже довіра партнерів є основою нашої співпраці. На зустрічі з представниками Міжнародної фінансової корпорації (IFC) окреслили перспективи розширення співпраці між Україною та IFC у залученні фінансування на відбудову країни та підтримку українського бізнесу. І робота з IFC має стати одним із інструментів для залучення коштів на відбудову країни”, – наголосив Марченко.

Глава міністерства також повідомив про зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Сторони обговорили роботу місії МВФ, у межах якої наші команди конструктивно працюють у Відні, а також очікування щодо результатів першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Додамо, “Укрзалізниця” отримає від Світового банку 25 мільйонів доларів, кошти спрямують на відбудову залізничної інфраструктури.

Зазначається, що для реалізації цього гранту “Укрзалізниця” розпочинає співпрацю з Управлінням ООН з обслуговування проєктів – ЮНОПС. Кошти будуть спрямовані на відбудову критичної залізничної інфраструктури України та збільшення обсягів вантажоперевезень.