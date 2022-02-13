Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
Угоду уклали Херсонський державний завод “Палада” і турецька компанія Hidrodinamik Shipyard. Очікується створення і постачання плавучого доку вантажністю 8 500 тонн. Для будівництва доку будуть використовуватися матеріали українських виробників. Прем’єр-міністр зазначив, що це позитивно вплине на розвиток суміжних українських галузей.
Зазначимо, що раніше підписали українсько-турецьку угоду про створення зони вільної торгівлі. Вона відкриває низку можливостей та розширює сектори для співробітництва. На близько 95% загальної кількості українських експортних товарів Туреччина встановила нульове мито й на майже 1 400 діятимуть зменшені мита та пільговий тариф.
За попередніми розрахунками планується, що країни за п’ять років наростять товарообіг до 10 мільярдів доларів. Передбачається, що зона вільної торгівлі даватиме +2,2% до ВВП і +2,6% до доходів домогосподарств щороку.
- Нагадаємо, 3 лютого Україна та Туреччина узгодили створення Зони вільної торгівлі. Відповідну угоду підписали премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.
- Під час зустрічі Україна та Туреччина планували підписати рамкову угоду, яка передбачає будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.
- Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу переконаний, що ситуація на українських кордонах досить серйозна, водночас не настільки жахлива, як “подає Захід”. За його словами, “політичний ажіотаж” навколо тверджень стосовно швидкого нападу РФ завдає удару економіці України.
- Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили участь Туреччини у розв’язанні проблеми, яка виникла через дії Росії біля українського кордону.