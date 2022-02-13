Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Угоду уклали Херсонський державний завод “Палада” і турецька компанія Hidrodinamik Shipyard. Очікується створення і постачання плавучого доку вантажністю 8 500 тонн. Для будівництва доку будуть використовуватися матеріали українських виробників. Прем’єр-міністр зазначив, що це позитивно вплине на розвиток суміжних українських галузей.

Зазначимо, що раніше підписали українсько-турецьку угоду про створення зони вільної торгівлі. Вона відкриває низку можливостей та розширює сектори для співробітництва. На близько 95% загальної кількості українських експортних товарів Туреччина встановила нульове мито й на майже 1 400 діятимуть зменшені мита та пільговий тариф.

За попередніми розрахунками планується, що країни за п’ять років наростять товарообіг до 10 мільярдів доларів. Передбачається, що зона вільної торгівлі даватиме +2,2% до ВВП і +2,6% до доходів домогосподарств щороку.