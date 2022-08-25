Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.
У повідомленні зазначається, що Велика Британія підписала з Україною історичну угоду, якою зобов’язується ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.
Під час онлайн-зустрічі Олександр Кубраков ознайомив британського колегу з показниками впливу широкомасштабної війни на залізницю, автодороги та мости, після чого міністри підписали спільний план дій для допомоги у відновленні транспортної інфраструктури. Згідно з цим планом Велика Британія погоджується надавати експертизу від престижних британських приватних організацій.
Окрім того, Велика Британія передасть 5 автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.
У відомстві зауважили, що британські партнери запропонують Україні план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.
У Міністерстві інфраструктури України зазначили, що міністр транспорту Великої Британії також детальніше розповів про пакет підтримки “Укрзалізниці” обсягом 10 млн фунтів стерлінгів, який було раніше анонсовано прем’єр-міністром Великої Британії на саміті G7. В межах цього пакету буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, понад 120 контейнерів для транспортування зерна.
“Дуже приємно сьогодні зустрітися з міністром інфраструктури України та запропонувати досвід та ресурси Великої Британії, щоб допомогти відновити транспортні перевезення людей”, – наголосив міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс.
Натомість Олександр Кубраков заявив, що доля повномасштабної війни РФ в Україні вирішується не тільки на полі бою. Саме тому Україні потрібна потужна економіка та об’єкти інфраструктури, які будуть стабільно працювати.
“Завдяки сьогоднішнім домовленостям ми розраховуємо отримати високоякісну експертизу від провідних британських компаній та інститутів для відновлення української інфраструктури”, – прокоментував міністр інфраструктури України.
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