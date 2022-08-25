Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні зазначається, що Велика Британія підписала з Україною історичну угоду, якою зобов’язується ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок повномасштабної війни РФ проти України.

Під час онлайн-зустрічі Олександр Кубраков ознайомив британського колегу з показниками впливу широкомасштабної війни на залізницю, автодороги та мости, після чого міністри підписали спільний план дій для допомоги у відновленні транспортної інфраструктури. Згідно з цим планом Велика Британія погоджується надавати експертизу від престижних британських приватних організацій.

Окрім того, Велика Британія передасть 5 автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

У відомстві зауважили, що британські партнери запропонують Україні план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

У Міністерстві інфраструктури України зазначили, що міністр транспорту Великої Британії також детальніше розповів про пакет підтримки “Укрзалізниці” обсягом 10 млн фунтів стерлінгів, який було раніше анонсовано прем’єр-міністром Великої Британії на саміті G7. В межах цього пакету буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, понад 120 контейнерів для транспортування зерна.

“Дуже приємно сьогодні зустрітися з міністром інфраструктури України та запропонувати досвід та ресурси Великої Британії, щоб допомогти відновити транспортні перевезення людей”, – наголосив міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс.

Натомість Олександр Кубраков заявив, що доля повномасштабної війни РФ в Україні вирішується не тільки на полі бою. Саме тому Україні потрібна потужна економіка та об’єкти інфраструктури, які будуть стабільно працювати.