20 березня було підписано угоду про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Про це інформуєе пресслужба Верховної ради України.

Як повідомляється, даний документ є правовим фундаментом для розвитку цифрової економіки – від електронної комерції до кібербезпеки, торгівлі цифровими продуктами і послугами між Україною та Великою Британією. Угода поглибить участь України в глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торговельного партнера.

Зазначено, що згідно з документом закріплюються основні свободи для торгівлі цифровими товарами та послугами між країнами та посилюється українсько-британське інвестиційне партнерство. Крім того, українські IT-компанії зможуть зебергти вільний доступ на цифрові ринки.

Наголошено, що це дозволить українському бізнесу ефективніше та дешевше торгувати з Великою Британією за допомогою електронних транзакцій, цифрових підписів та е-контрактів.

Також додається, що Україна стала другою країною у світі, з якою Велика Британія підписала Угоду про цифрову торгівлю. Першою такою країною став Сінгапур.