Про це інформуєе пресслужба Верховної ради України.
Як повідомляється, даний документ є правовим фундаментом для розвитку цифрової економіки – від електронної комерції до кібербезпеки, торгівлі цифровими продуктами і послугами між Україною та Великою Британією. Угода поглибить участь України в глобальній економіці та позитивно вплине на імідж нашої держави як торговельного партнера.
Зазначено, що згідно з документом закріплюються основні свободи для торгівлі цифровими товарами та послугами між країнами та посилюється українсько-британське інвестиційне партнерство. Крім того, українські IT-компанії зможуть зебергти вільний доступ на цифрові ринки.
Наголошено, що це дозволить українському бізнесу ефективніше та дешевше торгувати з Великою Британією за допомогою електронних транзакцій, цифрових підписів та е-контрактів.
Також додається, що Україна стала другою країною у світі, з якою Велика Британія підписала Угоду про цифрову торгівлю. Першою такою країною став Сінгапур.
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