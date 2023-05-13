Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков провів онлайн-зустріч з представниками Міністерства енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності (Net Zero) Великої Британії та посольства Великої Британії в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили розширення партнерства між країнами у сфері зеленої енергетики, зокрема в межах чинного інструменту – Координаційної групи з надання допомоги енергосектору України G7+.

Крім того, учасники зустрічі обговорили плани зі зростання встановленої потужності вітро- та сонячної генерації, реалізації проєктів з виробництва зеленого водню та локалізації в Україні виробництва необхідного обладнання. Україна має плани до 2050 року збільшити частку відновлюваної генерації у загальному до 50%.

“Електроенергія буде найефективнішим енергоносієм для економіки без викидів. Майбутнє нашої країни – за чистою ядерною та відновлюваною енергетикою”, – наголосив заступник міністра енергетики.

За словами Ярослава Демченкова, до 2050 року більша частина світової електроенергії вироблятиметься з відновлюваних джерел, і Україна не буде винятком.

“Сучасна трансформована енергетична система є ключем до досягнення наших кліматичних цілей та перетворення України в енергетичний хаб Європи. Таке зростання ВДЕ стане поштовхом для розвитку інших секторів економіки”, – підсумував заступник очільника Міненерго.