Сьогодні, 30 листопада, про укладання угоди між Великою Британією та Україною щодо цифрової торгівлі домовилися міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії Кемі Баденох.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Відтак, сторони очікують, що ця угода дасть підтримку економіці України в умовах повномасштабного вторгнення РФ та закладе основи для подальшої успішної повоєнної відбудови.

Зазначимо, що раніше, навесні цього року, сторони вже домовилися про скасування всіх тарифів та квот у взаємній торгівлі, а згодом також погодили спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель. Відтак, угодою про цифрову торгівлю країни підтвердили свій намір й надалі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесами.

За словами міністерки економіки України, угода про цифрову торгівлю між Великою Британією та Україною закріплює основи вільної торгівлі цифровими товарами та послугами між двома країнами.

“Ми вважаємо, що відкрита та вільна структура цифрової економіки є найкращою інвестицією у розвиток та майбутнє. Угода також демонструє, що українські IT-компанії, які працюють в Україні, мають попит у всьому світі, попри всі виклики війни”, – зазначила Юлія Свириденко.

Своєю чергою, Кемі Баденох заявила, що історична угода про цифрову торгівлю між Великою Британією та Україною прокладає шлях до нової ери сучасної торгівлі між країнами.

“Ця угода означає, що наші підприємства та уряди зможуть ще більше співпрацювати та забезпечити українцям доступ до основних товарів і послуг, що відкривається через цифрову торгівлю. Це допоможе захистити робочі місця, засоби для існування та сім’ї зараз і в післявоєнному майбутньому України”, – додала міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії.

Сторони підкреслили, що цифрова торгівля є особливо важливою у поточних умовах, коли військові дії та руйнування інфраструктури значно ускладнюють фізичну торгівлю.

Крім того, існує критична потреба в тому, щоб люди могли використовувати цифрові рішення для ідентифікації особи, попри втрату важливої ​​документації чи для перетину кордону. Тож угода окреслює межі для співпраці Великої Британії та України щодо відповідності між системами цифрової ідентифікації двох країн.

У відомстві пояснили, що угода охопить усі сучасні сфери економіки та суспільного життя – цифрові торгові системи, вільний обмін даними, захист споживачів, відкриті цифрові ринки, фінансові послуги, технічне співробітництво.

Зокрема, угода про цифрову торгівлю передбачає: незастосування мит (але свободу оподаткування) у цифровій торгівлі; підтримання спільної законодавчої межі для електронних транзакцій, укладення контрактів електронним способом, електронної ідентифікації, безпаперової торгівлі, захисту персональної інформації тощо.