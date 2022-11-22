Трампісти, що пройшли в Палату представників, виступають проти широкої військової підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки та ініціюють зменшення обсягів допомоги вже з січня.

Про це інформує CNN у своїй щотижневій аналітичній статистиці.

Радикальні республіканці-трампісти демонструють, як вони планують використати більшість своєї партії в Палаті представників з січня наступного року — і, як зазначається в аналітиці, першою великою жертвою може стати Україна.

“Питання в тому, чи є зараз Україна 51-м штатом Сполучених Штатів Америки?”, – оголосила представниця Джорджії Марджорі Тейлор Грін минулого тижня у своїй заявці, в якій вимагає детальної перевірки усієї військової, фінансової та іншої допомоги нашій державі.

Раніше Грін неодноразово скаржилася, що американців змушують захищати кордони України від росіян, але не кордони своєї країни від незаконних імігрантів. Вона також вимагає, аби під тиском США Україна почала мирні перемовини з РФ.

Республіканець, який претендує на посаду спікера Палати представників від Каліфорнії Кевін Маккарті, перед проміжними виборами заявив, що Україна більше не отримуватиме “карт-бланш” від Конгресу США. За даними Міністерства оборони, Вашингтон виділив понад 19 мільярдів доларів на безпекову допомогу Києву, щоб допомогти протистояти агресору під проводом Кремля.

“Справедливо, щоб кошти платників податків витрачалися розумно та прозоро. Але Україна може стати жертвою політики. Ідея підтримки демократії в чужій країні суперечить філософії експрезидента Дональда Трампа “Америка перш за все”. Грін, наприклад, навряд чи є прихильником демократії у своїй країні, оскільки провела вихідні, роблячи ретвіти старих фейків Трампа про фальсифікації виборів. Деякі республіканці, здається, також прагнуть помститися після скандалу з Трампом за участі України, коли останнього ледве не зняли з посади”, – йдеться в аналітиці.

Негайній допомозі США Україні нічого не загрожує. Нинішній склад Палати представників може спробувати затвердити додаткові кошти, перш ніж передати повноваження в січні.

“Адміністрація могла б застосувати бухгалтерські трюки, щоб підтримувати надходження певної допомоги, навіть якщо республіканці проти цього. Однак серед військовослужбовців є певна стурбованість тим, що у США закінчується частина власного озброєння після того, як вони надіслали стільки до Києва”, – наголошують в CNN і додають, що більшу частину цього року Україна провела в боротьбі за виживання, і наступного року боротьба може перенестися також і до Вашингтону.

Трамп та скандали

Штурм Капітолія США — насильницькі протести, що пройшли 6 січня у Вашингтоні (округ Колумбія), організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 2020 року.

Учасники протестів захопили будівлю Капітолія США, що призвело до загибелі п’яти людей та змусило членів Конгресу США тимчасово евакуюватися, однак зрештою не завадило сертифікації результатів виборів.

У серпні цього року у США винесено найсуворіший вирок за штурм Капітолія: понад 7 років ув’язнення. такий вирок отримав учасник штурму Капітолія США, який проніс зброю та погрожував спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі.

Також Стіва Беннона, ексрадника колишнього президента США Дональда Трампа засудили до 4 місяців ув’язнення за неповагу до Конгресу. Він відмовився свідчити перед комітетом Палати представників США про штурм Капітолія, який стався 6 січня минулого року.

Окрім цього, сім’ю з Техасу засудили за штурм Капітолія, внаслідок чого подружню пару засудили до ув’язнення, а троє дорослих дітей отримали умовний термін покарання та домашні арешт.

Несплата податків Trump Organization – компанію 45-го американського президента Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга звинуватили в підробленні офіційних документів та податковому шахрайстві. Їм висунули звинувачення за 15-ма пунктами.

Прокурори Мангеттена заявили, що Trump Organization та Вайссельберг протягом 15 років були учасниками злочинної схеми. Вайссельбергу пред’явили звинувачення в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня. Якщо його провину буде доведено, фіндиректора можуть посадити на 15 років. Прокурори пояснили, що Trump Organization оплачувала оренду, комунальні послуги та решту витрат на проживання своїх фахівців, не декларуючи їх.

Імпічменти Трампа – перший імпічмент Дональду Трампу оголосили після заяви анонімного інформатора, який стверджував, що президент Трамп в липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах, а саме з метою схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена, сина на той час колишнього віцепрезидента Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Вже 24 вересня 2019 року спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі ініціювала розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Після розслідування Сенат США виправдав Трампа.

Другий імпічмент Дональдові Трампу, 45-му президентові США, Палата представників оголосила 13 січня 2021 року, за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень.

Резолюцію з проголошенням імпічменту підтримали 232 представники Палати, зокрема, 10 від Республіканської партії. 197 членів нижньої палати, що представляли Республіканську партію, виступили проти.

Розгляд резолюції розпочався після відмови віцепрезидента Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції США для достроково припинення повноважень Трампа. У своєму листі від 12 січня Майк Пенс назвав застосування подібного способу усунення Трампа від влади таким, що не відповідає інтересам нації та не відповідає Конституції США. Сам Трамп під час пресконференції 12 січня назвав спробу імпічменту (тоді ще потенційну) “найбільшим в історії полюванням на відьом”.

Трамп став першим президентом США, якому імпічмент оголошували двічі.

У випадку, якби Сенат затвердив імпічмент, Трампові заборонили б балотуватися на виборні посади в майбутньому. Також його б позбавили президентської пенсії.