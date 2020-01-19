Про це йдеться у повідомленні посольства в Twitter.
17 січня видання Guardian повідомило, що британська поліція включила в антитерористичний посібник ряд ненасильницьких організацій, зокрема, щодо захисту навколишнього середовища, наприклад, Greenpeace, а також націоналістичні угруповання.
При цьому в частині з татуюванням можна побачити український тризуб, підписаний “Український тризуб (націоналістичний)”.
Уточнюється, що в розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, приведена символіка полку “Азов”.
Зазначено, що цей посібник розіслали лікарям і викладачам в рамках кампанії проти екстремізму.
Після обурення з боку еко-організацій в поліції виправдалися тим, що посібник нібито не визначає все організації як екстремістські, а покликаний ознайомити з їх символікою.
Проте, посольство України в Британії вже звернулося до влади з вимогою прибрати державний символ з документації.
“Розміщення тризуба, конституційного національного символу і герба України, в посібнику з протидії екстремізму, який видала антитерористична поліція для викладачів і медичного персоналу Великобританії, вкрай обурливо. Тут немає прийнятних пояснень. Ми вимагаємо видалити тризуб з керівництва і офіційних вибачень”, – заявило посольство України в Британії.
- 25 лютого минулого року виповнилося 100 років з дня затвердження державного герба Української Народної Республіки (УНР) – тризуба. У давні часи це був знак князівського роду Рюриковичів – правителів Київської Русі.