Незаконні збройні формування Російської Федерації тричі за цю добу проігнорували запити України щодо запровадження "тиші".

Про це повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Обстріли відбувалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

поблизу населеного пункту Піски неприцільний вогонь з підствольного гранатомета;

біля Авдіївки неприцільний вогонь зі стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Мар’їнка прицільний обстріл зі снайперської зброї.

Внаслідок обстрілів було поранено одного українського військовослужбовця.

“Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – важкий”, — зазначили в штабі.

Українська стороні Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) тричі вимагала запровадити режим тиші, проте бойовики проігнорували.

“Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. З метою негайного припинення вогню СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ на запровадження режиму “Тиша”. Проте представники російсько-окупаційних військ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості”, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

Останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку бойовиків. Зокрема, 3 березня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. Одного українського військового поранено.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їхній автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.