Про це повідомляє Guardian News.
Під час свого виступу Клуні розкритикувала політиків, які лише “закликають до правосуддя, та не вершать його” й зауважила, що наразі на території України російська армія чинить велику кількість воєнних злочинів. Зокрема, зґвалтування жінок та дівчат, а також тортури та розстріли мирних жителів.
“Україна – це бійня у серці Європи. Я все ще читаю заголовки новин, не знаючи, як їх усвідомити. Невже тисячі дітей насильно депортують до Росії? Чи може бути так, що дівчаток-підлітків ґвалтують на вулиці на очах їхньої родини та сусідів? Чи справді бомбардували будівлю, на якій було написано “Діти”, і мирних жителів сьогодні у Маріуполі систематично катують і морять голодом? На жаль, так”, – наголосила Амаль Клуні.
Також вона розкритикувала ООН за те, що у минулому та належним чином не реагувала на порушення прав людини, й додала, що Україна “не може залишитися одна у переслідуванні винних у цих злочинах”.
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Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борелль прокоментував ракетні обстріли Києва, коли з візитом у столиці України перебували генсек ООН Антоніу Гутерреш та прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков.