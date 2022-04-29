Амаль Клуні, юристка з прав людини та дружина американського актора Джорджа Клуні, виступила на підтримку України під час неофіційного засідання Радбезу ООН, присвяченого притягненню до відповідальності за задокументовані злочини, вчинені російськими солдатами.

Про це повідомляє Guardian News.

Під час свого виступу Клуні розкритикувала політиків, які лише “закликають до правосуддя, та не вершать його” й зауважила, що наразі на території України російська армія чинить велику кількість воєнних злочинів. Зокрема, зґвалтування жінок та дівчат, а також тортури та розстріли мирних жителів.

“Україна – це бійня у серці Європи. Я все ще читаю заголовки новин, не знаючи, як їх усвідомити. Невже тисячі дітей насильно депортують до Росії? Чи може бути так, що дівчаток-підлітків ґвалтують на вулиці на очах їхньої родини та сусідів? Чи справді бомбардували будівлю, на якій було написано “Діти”, і мирних жителів сьогодні у Маріуполі систематично катують і морять голодом? На жаль, так”, – наголосила Амаль Клуні.

Також вона розкритикувала ООН за те, що у минулому та належним чином не реагувала на порушення прав людини, й додала, що Україна “не може залишитися одна у переслідуванні винних у цих злочинах”.