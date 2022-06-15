Освітня платформа Coursera опублікувала результати щорічного дослідження Global Skill Report 2022, в якому проаналізувала тенденції з перекваліфікації у понад 100 країнах світу. Україна – серед передових.

Про це інформує AIN.UA.

Попри економічні збитки від повномасштабного нападу РФ на Україну, європейські ринки залишаються сильними. Серед десяти країн світу з найбільш кваліфікованими працівниками вісім перебувають в Європі. Україна входить в глобальну першу тридцятку.

У своєму дослідженні Coursera проаналізувала користувачів зі 102 країн світу, розділивши на чотири категорії в залежності від набраних балів:

країни, що відстають,

країни, що розвиваються,

конкурентні країни,

країни-лідери.

Так, Україна належить до категорії країн-лідерів та займає 21 місце.

Разом з тим, в рейтингу країн по технологічним компетенціям Україна входить в десятку і займає 8 позицію. Водночас у бізнес-домейні наша країна у списку тих, що відстають.