Про це інформує AIN.UA.
Попри економічні збитки від повномасштабного нападу РФ на Україну, європейські ринки залишаються сильними. Серед десяти країн світу з найбільш кваліфікованими працівниками вісім перебувають в Європі. Україна входить в глобальну першу тридцятку.
У своєму дослідженні Coursera проаналізувала користувачів зі 102 країн світу, розділивши на чотири категорії в залежності від набраних балів:
- країни, що відстають,
- країни, що розвиваються,
- конкурентні країни,
- країни-лідери.
Так, Україна належить до категорії країн-лідерів та займає 21 місце.
Разом з тим, в рейтингу країн по технологічним компетенціям Україна входить в десятку і займає 8 позицію. Водночас у бізнес-домейні наша країна у списку тих, що відстають.
- Нагадаємо, згідно з даними Світового банку, прямі фізичні збитки інфраструктури України від повномасштабного російського вторгнення становлять понад 100 мільярдів доларів США.
- За результатами дослідження, яке підготував Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, загальна сума збитків в агросекторі становить 4,3 мільярда доларів.
- Під час виступу на заході в Вашингтоні, організованому Торговою палатою США, президент Світового банку Девід Малпасс припустив, що війна Росії в Україні може спровокувати глобальне зниження економічної активності.