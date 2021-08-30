Про це повідомляють #Букви.
Шостий день — це екватор Паралімпійських ігор в Токіо. Українці були представлені в 4-х видах спорту — кульова стрільба, настільний теніс, плавання, легка атлетика.
У цей день українські спортсмени завоювали 11 медалей, зокрема, два “золота”.
Україна дісталася позначки у 50 медалей і перетнула її. 50-ту нагороду — “срібло” — у бігу на 100 метрів здобув титулований спортсмен Ігор Цвєтов.
Зауважимо, що спортсмен відмовився робити спільну світлину з іншими призерами — представниками Паралімпійського комітету Росії.
Як зазначає “Суспільне“, коли представники ПКР запропонували Цвєтову зробити фото, бігун відсторонився.
48-му нагороду збірній приніс плавець Андрій Трусов. 21-річний спортсмен переміг на 100-метровій дистанції зі світовим рекордом – 1:08.14.
30 August –#ParaSwimming – Men's 100m Backstroke – S7
🥇Andrii Trusov🇺🇦
🥈Pipo Carlomagno🇦🇷
🥉Mark Malyar🇮🇱#UnitedByEmotion | #Paralympics | #Tokyo2020
— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 30, 2021
Ось повний перелік медалістів шостого дня:
- Марина Литовченко — настільний теніс, “золото”
- Віктор Дідуха — настільний теніс, “срібло”
- Андрій Дорошенко — кульова стрільба, “срібло”
- Ірина Щетнік — кульова стрільба, “бронза”
- Андрій Трусов — плавання (100 м на спині), “золото” та світовий рекорд
- Михайло Сербін — плавання (200 м комплексним стилем), “срібло”
- Ігор Цвєтов — біг (100 м), “срібло”
- Чоловіча збірна України — плавання (4х100 м), “бронза”
- Роман Павлик — стрибки в довжину, “бронза”
- Яна Лєбєдєва — метання диска, “срібло”
- Зоя Овсій — метання диска, “бронза”
Україна завоювала вже 54 медалі, з яких 12 — золоті, 27 — срібні, 15 — бронзові. Наша країна посідає 5 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота” та 4 місце за кількістю завойованих медалей.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.