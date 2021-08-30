30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.

Про це повідомляють #Букви.

Шостий день — це екватор Паралімпійських ігор в Токіо. Українці були представлені в 4-х видах спорту — кульова стрільба, настільний теніс, плавання, легка атлетика.

У цей день українські спортсмени завоювали 11 медалей, зокрема, два “золота”.

Україна дісталася позначки у 50 медалей і перетнула її. 50-ту нагороду — “срібло” — у бігу на 100 метрів здобув титулований спортсмен Ігор Цвєтов.

Зауважимо, що спортсмен відмовився робити спільну світлину з іншими призерами — представниками Паралімпійського комітету Росії.

Як зазначає “Суспільне“, коли представники ПКР запропонували Цвєтову зробити фото, бігун відсторонився.

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48-му нагороду збірній приніс плавець Андрій Трусов. 21-річний спортсмен переміг на 100-метровій дистанції зі світовим рекордом – 1:08.14.

Ось повний перелік медалістів шостого дня:

Марина Литовченко — настільний теніс, “золото”

Віктор Дідуха — настільний теніс, “срібло”

Андрій Дорошенко — кульова стрільба, “срібло”

Ірина Щетнік — кульова стрільба, “бронза”

Андрій Трусов — плавання (100 м на спині), “золото” та світовий рекорд

Михайло Сербін — плавання (200 м комплексним стилем), “срібло”

Ігор Цвєтов — біг (100 м), “срібло”

Чоловіча збірна України — плавання (4х100 м), “бронза”

Роман Павлик — стрибки в довжину, “бронза”

Яна Лєбєдєва — метання диска, “срібло”

Зоя Овсій — метання диска, “бронза”

Україна завоювала вже 54 медалі, з яких 12 — золоті, 27 — срібні, 15 — бронзові. Наша країна посідає 5 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота” та 4 місце за кількістю завойованих медалей.