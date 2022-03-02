За даними джерел в американській розвідці, під час військового протистояння українська армія втратила більший відсоток від свого озброєння, ніж РФ - від свого.

Про це йдеться у повідомленні американського телеканалу CNN.

Телеканал, посилаючись на два джерела які ознайомлені з даними розвідки, повідомляє, що за сім днів російсько-української війни держава-загарбник втратила 3-5% своїх танків, літаків, артилерії тощо. Водночас втрати України оцінюють у 10% від наявної загальної кількості.

Проте і американські, і західні офіційні особи зазначають, наразі ці співвідношення важко обчислити, не тільки тому, що продовжуються бої, а й тому, що і Україна, і РФ поповнюють свої сили.

Навіть всупереч постійній допомозі Заходу, чиновники США зазначають, що Україна значно поступається Росії за кількістю озброєння. Джерело зазначає, що у Москві дуже сподівались на свої сучасні високоточні крилаті ракети, щоб знищити військову інфраструктуру.

Україна, тим часом продовжує витрачати ракети Javelin.

У інтерв’ю CNN, яке президент України дав 1 березня сидячи у бункері, він заявив, що неодноразово розмовляв із президентом США на тему війни в Україні. Зеленський запевнив Байдена, що Україна готова і буде боротись проти загарбників, проте самотужки це буде важко зробити.

Наразі Україна потребує класичного набору: пулі, бинти, паливо, боєприпаси, а також гуманітарна та медична допомога, зазначив чиновник західної розвідки.

“Їм потрібно дуже багато боєприпасів та озброєння, адже армія РФ у цьому значно переважає українську. І за кількістю, і за якістю”, – додав чиновник.

Один з американських чиновників вважає, що Москва вирішила змінити тактику. Якщо спочатку вони вирішили знешкодити тільки військову інфраструктуру, то тепер загарбник розпочав “стратегію повільного знищення”.

Офіційні особи США прогнозують, що обстріли будуть продовжуватись а “десятки тисяч” військових пройдуть по великих українських містах.

Ще один чиновник також вважає, що конфлікт може перейти у стадію вимотуючої війни, замість раптової кампанії, яка, як очікував президент РФ Володимир Путін, призведе до повалення Києва за декілька днів.