Представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.

Про це повідомляє пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі у Telegram.

“Сьогодні, 31 березня, відбулося загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій. Засідання розпочалося із пропозиції глави української делегації Л.Кравчука забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого російською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох українських військовослужбовців”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ Гайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ посол Халіт Чевік.

Зокрема, Чевік запропонував ухвалити спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу.

Таким чином, підкреслили в українській делегації, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

“На жаль, ані пропозиція Кравчука, ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації”, – зазначили в ТКГ.

Це відбулося, попри відповідні заяви лідерів ФРН та Франції, в яких вони напередодні підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, додали в українській делегації.

При цьому представники України в ТКГ вважають критично важливим повернення до повного дотримання режиму припинення вогню та посилення ефективного контролю за його виконанням.

“Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова — не досягнуто повного і всеосяжного припинення вогню”, – наголошується в повідомленні.

Наступне загальне засідання ТКГ заплановано на 14 квітня.

Нагадаємо, що 26 березн збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Згодом стало відомо ім’я одного з загиблих — це підполковник Збройних сил України Коваль Сергій Васильович.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.