Україна посіла третє місце у світі за кількістю смертей від ускладнень COVID-19 – за добу померло 538 осіб.

Про це свідчать дані довідкового вебсайту Worldometers.

Протягом 18 жовтня від ускладнень коронавірусної хвороби більше осіб, ніж в Україні, померло лише в Росії та в Румунії.

Зауважимо, що згідно з даними з цього ж сайту, у Російській Федерації проживає майже 146 млн осіб, а в Румунії – трохи більше, ніж 19 млн осіб.

Населення України – 43 мільйони осіб.

Водночас згідно з даними інформаційного порталу Our World in Data, станом на 19 жовтня Україна за кількістю повністю щеплених проти COVID-19 осіб міститься між Пакистаном і Сент-Вінсент і Ґренадіни (острівна країна), на 5 сходинок нижче від Зімбабве.

Одне щеплення в Україні отримало 3,43% осіб.