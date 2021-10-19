Про це свідчать дані довідкового вебсайту Worldometers.
Протягом 18 жовтня від ускладнень коронавірусної хвороби більше осіб, ніж в Україні, померло лише в Росії та в Румунії.
Зауважимо, що згідно з даними з цього ж сайту, у Російській Федерації проживає майже 146 млн осіб, а в Румунії – трохи більше, ніж 19 млн осіб.
Населення України – 43 мільйони осіб.
Водночас згідно з даними інформаційного порталу Our World in Data, станом на 19 жовтня Україна за кількістю повністю щеплених проти COVID-19 осіб міститься між Пакистаном і Сент-Вінсент і Ґренадіни (острівна країна), на 5 сходинок нижче від Зімбабве.
Одне щеплення в Україні отримало 3,43% осіб.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) доручило регіонам збільшити загальний тижневий показник кількості щеплень до 1,5 млн.
- Нагадаємо, що в Україні стрімко зросла кількість нових підтверджених випадків COVID-19.
- Найвищий рівень повної вакцинації вчителів продемонстрували Луганська, Черкаська і Харківська області; найнижчий рівень у Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях.